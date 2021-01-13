Студенты из Ханты-Мансийской «Ладьи» недовольны качеством нового общежития

В Ханты-Мансийске студентов государственной медицинской академии и технолого-педагогического колледжа начали переселять в новое общежитие. Теперь пристанищем для более чем семисот обучающихся станет общественно-жилой комплекс «Ладья», который был сдан в эксплуатацию в августе 2020 года.

Буквально на днях туда заселились первые студенты. В целом переселение планируется завершить до конца января. С рабочим визитом в квартирах побывала и губернатор Югры Наталья Комарова: «Безусловно, здесь иные условия чем те, которые вы имели ранее. Надеюсь, это поможет вам в обучении. Мне очень приятно, что вы довольны условиями проживания».

Несмотря на ожидания главы региона, уже сегодня заселившиеся делятся видео того, как им приходится бороться с последствиями некачественной работы застройщика: «Вот тебе и застройка! Помимо этого еще проблемы в сантехнике и т. д.», – опубликован комментарий к видео с промерзшим окном в аккаунте khantymansiysk_life в Инстаграме.

Скрин: khantymansiysk_life

В общественно-жилом комплексе «Ладья», состоящем из двух 25-этажных корпусов, имеется в общей сложности 1220 меблированных квартир. В одном доме 718 комнат предназначены для почти полутора тысяч студентов. На первых этажах планируют разместить объекты учебного и общественного назначения. Там уже организован симуляционно-аккредитационный центр, где студенты медики смогут отрабатывать навыки оказания помощи пациентам на специальных тренажерах.