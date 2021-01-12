ОКБ Ханты-Мансийска начала вакцинацию от COVID-19 всех желающих

Окружная клиническая больница Ханты-Мансийска начала вакцинацию желающих против COVID-19.

«В консультативно-диагностической поликлинике организована работа «горячей линии» по вопросам вакцинации против COVID-19 по телефону: 390380. Звонки на «горячую линию» принимаются с 8:00 до 20:00 часов с понедельника по пятницу», – сообщили в пресс-службе медучреждения.

Как ранее сообщал директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, за новогодние каникулы прививку против коронавирусной инфекции более одной тысячи жителей округа. Всего в Югру поступили 7 242 дозы вакцины. Они распределены по 29 медицинским организациям всех городов и районов округа.

«Планируем уже на этой неделе приступить к записи желающих сделать себе прививку. Приоритет – медицинские, социальные работники, педагоги», – отметил главный врач региона.