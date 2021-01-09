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​«У нас беда. Умер первый заместитель губернатора Геннадий Фёдорович Бухтин»

Наталья Комарова не смогла сдержать слез, рассказывая о смерти Геннадия Бухтина

​«У нас беда. Умер первый заместитель губернатора Геннадий Фёдорович Бухтин»

Губернатор Югры Наталья Комарова не смогла сдержать эмоций, говоря о смерти вице-губернатора округа Геннадия Бухтина.

С этого известия глава региона начала онлайн-встречу с жителями Нягани.

«У нас беда... Умер первый заместитель губернатора Геннадий Фёдорович Бухтин. Больше месяца он болел. Сегодня мы его потеряли. Светлая память», – сказала Наталья Комарова, добавив, что ей пришлось прервать поездку в Нягань и вернутся в Ханты-Мансийск.

Онлайн-встреча с жителями Нягани в данный момент продолжается.

Геннадий Бухтин скончался утром 9 января. Месяц назад он был госпитализирован в московскую больницу в тяжелом состоянии. Причиной смерти стали осложнения из-за тяжелого течения коронавируса.

Геннадий Бухтин работал в правительстве Югры с августа 2010 года.


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Сегодня в 16:05, просмотров: 482, комментариев: 6
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 16:13
Ой да воспаде. Брежнев нашелся
Губский Александр Швондер.
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Сегодня в 16:40
Какая же ты мразь, Швондер.
Губский Александр
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Сегодня в 16:44
Приношу свои искренние соболезнования родным и близким покойного. Упокой Господи душу новопредставившегося раба Божьего Геннадия и даруй ему Царствие небесное.
Губский Александр
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Сегодня в 16:46
С уходом Бухтина команда Натальи Владимировны понесла большую утрату: и профессиональную, и человеческую. Сочувствую.
Швондер.
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Сегодня в 17:27
Гупский гупский гупский... Пароли забыл от множества погонял?
Сергей Б
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Сегодня в 17:41
Бухтина не знал, ничего не скажу. Традиция такая есть – или хорошее, или ничего.

А вот Губский с какого перепугу с соболезнованиями выскочил не под некрологом Бухтина а под постом губернаторши.

С горя приоритеты попутал?
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