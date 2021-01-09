Наталья Комарова не смогла сдержать слез, рассказывая о смерти Геннадия Бухтина

Губернатор Югры Наталья Комарова не смогла сдержать эмоций, говоря о смерти вице-губернатора округа Геннадия Бухтина.

С этого известия глава региона начала онлайн-встречу с жителями Нягани.

«У нас беда... Умер первый заместитель губернатора Геннадий Фёдорович Бухтин. Больше месяца он болел. Сегодня мы его потеряли. Светлая память», – сказала Наталья Комарова, добавив, что ей пришлось прервать поездку в Нягань и вернутся в Ханты-Мансийск.

Онлайн-встреча с жителями Нягани в данный момент продолжается.

Геннадий Бухтин скончался утром 9 января. Месяц назад он был госпитализирован в московскую больницу в тяжелом состоянии. Причиной смерти стали осложнения из-за тяжелого течения коронавируса.

Геннадий Бухтин работал в правительстве Югры с августа 2010 года.