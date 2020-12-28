Названа сумма затрат из окружной казны на один сезон ХК «Югра»

Затраты бюджета Югры в сезоне 2020-2021 годов на финансирование ассоциации «Хоккейный клуб «Югра» составят 622,5 миллиона рублей. Сумма субсидии стала известна после принятия думой округа бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, передает ТАСС со ссылкой на региональный департамент физической культуры и спорта.

В ассоциацию входят клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Югра», клуб Молодежной хоккейной лиги «Мамонты Югры» из Ханты-Мансийска, «Югра» из юношеской хоккейной лиги и детско-юношеская спортивная школа «Югра».

В прошлом сезоне субсидия из бюджета региона была аналогичной.

В 2018 году ХК «Югра» исключен из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В регулярном чемпионате лиги «второго дивизиона» «Югра» занимает первое место после 34 игр.