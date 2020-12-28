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​Хоккейный клуб «Югра» обойдется бюджету округа в 622 миллиона рублей

Названа сумма затрат из окружной казны на один сезон ХК «Югра»

​Хоккейный клуб «Югра» обойдется бюджету округа в 622 миллиона рублей
Фото: vk.com/ugrahc

Затраты бюджета Югры в сезоне 2020-2021 годов на финансирование ассоциации «Хоккейный клуб «Югра» составят 622,5 миллиона рублей. Сумма субсидии стала известна после принятия думой округа бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, передает ТАСС со ссылкой на региональный департамент физической культуры и спорта.

В ассоциацию входят клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Югра», клуб Молодежной хоккейной лиги «Мамонты Югры» из Ханты-Мансийска, «Югра» из юношеской хоккейной лиги и детско-юношеская спортивная школа «Югра».

В прошлом сезоне субсидия из бюджета региона была аналогичной.

В 2018 году ХК «Югра» исключен из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В регулярном чемпионате лиги «второго дивизиона» «Югра» занимает первое место после 34 игр.


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Сегодня в 14:17, просмотров: 132, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:58
Пустая трата бюджетных средств. Какой прок от существования на деньги налогоплательщиков этих «дармоедов». Здесь должна быть концессия или частник для финансирования ХК «Югра». Концессия уместна в этом случае. Зачем бюджету тащить эту игрушку. И полная самоокупаемость должна быть: за счёт продажи билетов, продажи сувениров, телетрансляцию, плата за трансфер выращенных в клубе высококлассных игроков, спонсорские и прочие пожертвования. Но содержание второстепенной команды на 622 миллиона из бюджета? Однако, извините, но это разбазаривание бюджета и нецелевое использование средств. На 620 миллионов можно купить 62 автобуса. Или переселить из ветхого жилья 150 семей и так далее по списку то есто того, на что не хватает бюджетных средств. Расточительное это дело. Очень расточительное использование окружного бюджета. А для Сургута это вообще никаким боком не относится. А деньги бюджетные сургутские расходуют на понты окружной столицы. Уже более 10 лет, за которые потрачено как минимум 6 миллиардов народных денег. На воздух потрачено.

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