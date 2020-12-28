В Ханты-Мансийском районе произошло смертельное ДТП: водитель «Киа» не выжил после столкновения с «Мерседесом»

В ханты-Мансийском районе произошло страшное ДТП: автомобиль марки «Киа» влетел в «Мерседес». Водитель первой машины скончался от полученных травм до приезда врачей. Инцидент произошел сегодня, 28 декабря, ночью.

«В 00:30 на 10 км автодороги «Иртыш», в Ханты-Мансийском районе, произошло столкновение двух автомобилей: «Киа», под управлением 34-летнего мужчины и «Мерседес», под управлением 40-летнего мужчины. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Киа» от полученных телесных повреждений скончался на месте», – подтвердили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Отметим, что ранее мы сообщали о другом погибшем в аварии югорчанине: он вылетел на встречную полосу трассы «Пермь – Екатеринбург» и въехал в грузовик. Спасти жителя округа не удалось.