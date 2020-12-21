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​UFC на льду: юные хоккеисты из Ханты-Мансийска устроили побоище после проигрыша // ЭПИЧНОЕ ВИДЕО

Хоккейный матч «Югра» – «Спартаковец» завершился массовой дракой. Это видео вы будете пересматривать

​UFC на льду: юные хоккеисты из Ханты-Мансийска устроили побоище после проигрыша // ЭПИЧНОЕ ВИДЕО

Товарищеский матч хоккейных команд Югра (Ханты-Мансийск) — Спартаковец (Екатеринбург) завершился массовой дракой. Пострадавших, к счастью, нет. Зато есть эпичное видео сражения, которое оказалось логичным продолжением очень эмоциональной встречи.

Матч между юношами 2009 года рождения состоялся 3 декабря на челябинской арене «Айсберг». Трансляцию вел YouTube-канал «Смотрихоккей ру». Игра завершилась победой уральцев: 2:6. А после финального свистка на лед высыпали все и вовсе не для рукопожатий. Об этой битве участники будут рассказывать своим внукам.

Смотреть строго со звуком!

О том, что произошло на льду и почему встреча завершилась так бурно, корреспонденту siapress.ru рассказал глава студии комментаторов Никита Фомин, который и комментировал эту встречу. Отмечу, что именно его живая реакция на происходящее добавила бою изюминку.

«То, что мы увидели – это выплеск эмоций в том матче. Команды на протяжении всего противостояния очень остро реагировали на все моменты. Хоккеисты при каждом столкновении тут же пускались в какую-то борьбу. Это невозможно забыть! Страсти нарастали, температура матча росла и в конце произошел самый настоящий взрыв – команда на команду. И тогда меня просто разорвало в клочки, когда я увидел что все полетели драться. Это было, наверное, самое эпичное, что могло случиться за этот матч. И я прекрасно понимаю хоккеистов. Когда на твоего партнера кто-то нападает, ты идешь и не даешь спуску. Ты должен защищать своего партнера – это понятно», – описал ситуацию Фомин.

Он также отметил, что детско-юношеский хоккей отличается своей эмоциональностью: «Во взрослом хоккее ты полагаешься на свое мастерство, знания и опыт, здесь все завязано на эмоциях. Если они с самого начала поддевали друг друга, понятно, что рано или поздно это все должно было во что-то вылиться. И бурная моя реакция это, как раз, квинтэссенция того, что мы видели во всем матче. Если вы посмотрите этот матч, там действительно была очень-очень серьезная заруба. Травмы там никто не должен был получить, потому что у хоккеистов есть защита. Было и парочку смешных моментов: вратари между собой обнялись и стоят смотрят за тем, как метелят друг друга пацаны. Выскочили на лед все, кому не лень. И остановить это было очень сложно. Но такие массовые драки не редкость».

Добавлю также, что детско-юношескому хоккею, среди прочего, не хватает нашего внимания. Поэтому, если вас впечатлила драка, то может впечатлить и эмоциональный матч.


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Сегодня в 09:09, просмотров: 679, комментариев: 3
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 10:41
Спортсмен - это диагноз
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 10:58
Прикольно.
Ева Рудион Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:07
Вот и я говорю - прикольно!
Швондер, а злобный комментатор - это что? Не диагноз, а судьба? Черта характера? Или хобби? Просто интересно.
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