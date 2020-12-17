На жителя Ханты-Мансийска завели уголовное дело за подделку паспорта

Житель Ханты-Мансийска 16 лет жил по поддельному паспорту. Узнать это удалось только по воле случая: югорчанин решил сменить подделку на настоящий документ в отделе по вопросам миграции, где и заметили признаки фальшивки.

Инспектор ОВМ обратил внимание на ошибку в графе «место рождения»: населенный пункт, где родился мужчина, принадлежал Республике Украина, а районный центр Республике Туркменистан. После специальной экспертизы стало ясно, что паспорт был изготовлен кустарным способом. Как рассказал сам горожанин, он сделал документ еще в 2004 году и раньше ни у кого вопросов не возникало.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 327 УК РФ. Фигуранту может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении», – рассказали в пресс-службе УМВД Югры.