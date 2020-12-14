В Югре выбрали компанию, которая построит полигон ТКО в Ханты-Мансийском районе

К 2024 году в Ханты-Мансийском районе комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов. Строительством займется ООО «Комплекс переработки отходов «Югра». Концессионное соглашение подписали директор департамента промышленности округа Кирилл Зайцев и представитель компании Игорь Пикалов, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Полигон ТКО для Ханты-Мансийска и поселений Ханты-Мансийского района рассчитан на 50 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Объем инвестиций оценивается в 851 млн рублей. Расходы бюджета автономного округа в виде капитального гранта составят 187 млн рублей.

«По условиям соглашения частный партнер будет осуществлять проектирование, строительство и эксплуатацию данного объекта. В составе полигона предусмотрен мусоросортировочный комплекс и перспективные площадки, на которых планируется разместить здания и технологическое оборудование, используемое в обработке, утилизации и обезвреживании отходов», – рассказали в департаменте.

Эта же компания строит полигон в Октябрьском районе. «До конца года планируем объявить конкурс на строительство полигона для городов Сургут, Когалым, поселений Сургутского района», – отметил Кирилл Зайцев.

В ближайшие годы построить пять современных комплексных межмуниципальных полигонов ТКО общей мощностью 590 тысяч тонн в год в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах. Первый из них строится в Нефтеюганском районе, завершение работ запланировано на третий квартал 2021 года.