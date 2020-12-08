Иван Ургант пошутил про югорский фестиваль «Дух огня». Это было тонко

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на Первом канале 7 декабря упомянул фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» в скетче о японской межпланетной станции «Хаябуса-2».

Шоумен рассказал, что японская межпланетная станция «Хаябуса-2» сбросила в атмосферу земли капсулу с грунтом астероида Рюгу, которая приземлилась в Австралии. «Меня вот просто интересует, почему их «Хаябуса» работает, а наша нет?», – задался вопросом его соведущий Дмитрий Хрусталев.

Потому что их «Хаябуса» – это международная космическая станция, а наша «хаябуса» – это вечеринка финальная на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске – объяснил Ургант.

Стоит отметить, что возвращение «Хаябуса-2» на землю – важное космическое событие. Станция была запущена к Рюгу в 2014 году, полученные образцы позволят узнать больше о возникновении Солнечной системы.

Что касается фестиваля «Дух огня», он состоится в Ханты-Мансийске в марте 2021 года.

Напомним, что в мае в сводку новостей «Вечернего Урганта» попал Сургут, где двое мужчин устроили поножовщину из-за Сталина.