16+
Логотип Сиапресс
USD  76,1999   EUR  91,2037  

Новости

Больше новостей
Где вы планируете встретить Новый год?
Комментировать
0
Больше опросов

Два ребенка пострадали во время ДТП в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске из-за столкновения легковушек пострадали четыре человека

Два ребенка пострадали во время ДТП в Ханты-Мансийске
фото: ГИБДД Югры

В Ханты-Мансийске в ходе ДТП пострадали водитель «ВАЗа», женщина и двое детей. Инцидент произошел накануне, 30 ноября, на пресечении улиц «Тобольский тракт – Сиреневая».

«В 16:35 на регулируемом перекрестке улиц «Тобольский тракт – Сиреневая» 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ - 2114», по предварительным данным, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Мицубиси», под управлением 32-летнего водителя», – делится подробностями пресс-служба ГИБДД Югры.

Напомним, что подобная авария ранее произошла в Сургуте: на перекрестке столкнулись ВАЗ и Лексус. Один человек получил травмы.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:18, просмотров: 86, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре несколько человек взломали дверь торгового центра, чтобы украсть банкомат 2148
  2. ​Некачественная вода, поступающая в дома Нефтеюганска, вылилась в уголовное дело 1733
  3. ​Общественное пространство на Мельникайте в Тюмени реконструируют в 2021 году 1500
  4. ​Время первых 1405
  5. ​Перед стартом 1365
  6. Четыре югорчанина не смогли победить коронавирус 1064
  7. ​Kia не поделили дорогу: в Нижневартовске в ДТП пострадали четыре человека 1058
  8. ​В Югре создадут центр исследования взаимосвязи между генами и появлением рака 1002
  9. ​Официально: Путин приедет в Тобольск 1 декабря 960
  10. Сургутский перинатальный центр признали лучшим среди медучреждений Югры 954
  1. Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем 17213
  2. ​Вахтовик хотел заказать девочку и получить бонусы, но финансовая фортуна отвернулась от него 16543
  3. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 9486
  4. В Нефтеюганске зарезали мужчину из-за мусора 6340
  5. ​В гараже «Сургутнефтепромхима» взорвалась емкость с соляной кислотой 5708
  6. ​В Югре введут новую крупную выплату на погашение ипотеки для части семей с детьми 4582
  7. ​Сургутянин прокатился по железной дороге на внедорожнике и угодил под тепловоз 4392
  8. Глава Нижневартовска заразился коронавирусом 4043
  9. ​Ваши документы: в пятницу на трассе в Югре будут дежурить ДПС 4004
  10. ​Вывести из тени и поддержать 4001
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 34793
  2. Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем 17213
  3. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 16839
  4. ​Вахтовик хотел заказать девочку и получить бонусы, но финансовая фортуна отвернулась от него 16543
  5. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 13686
  6. В Нефтеюганске задержали двух мужчин с наркотиками 13298
  7. ​В Нефтеюганске прошел митинг против Билла Гейтса и ВОЗ 12775
  8. Югорчанин распечатал чужие права на принтере и использовал их, пока не попался 12617
  9. Югра ужесточает карантинные меры 11436
  10. Житель Нефтеюганска потерял более 600 тысяч, желая заработать на купле-продаже иностранной валюты 10983

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика