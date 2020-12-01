В Ханты-Мансийске из-за столкновения легковушек пострадали четыре человека

В Ханты-Мансийске в ходе ДТП пострадали водитель «ВАЗа», женщина и двое детей. Инцидент произошел накануне, 30 ноября, на пресечении улиц «Тобольский тракт – Сиреневая».

«В 16:35 на регулируемом перекрестке улиц «Тобольский тракт – Сиреневая» 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ - 2114», по предварительным данным, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Мицубиси», под управлением 32-летнего водителя», – делится подробностями пресс-служба ГИБДД Югры.

Напомним, что подобная авария ранее произошла в Сургуте: на перекрестке столкнулись ВАЗ и Лексус. Один человек получил травмы.