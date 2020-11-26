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​Ваши документы: в пятницу на трассе в Югре будут дежурить ДПС

На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» пройдет массовая проверка водителей

​Ваши документы: в пятницу на трассе в Югре будут дежурить ДПС
Фото: vk.com/gbdd86

В пятницу, 27 ноября, на автодороге федерального значения Р-404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» будут дежурить сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Югре. Госавтоинспекторы проведут профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления перевозки детей без детских удерживающих устройств.

«Данное мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей, а также формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на загородных автодорогах и осознания неотвратимости наказания», – сообщили в отделении пропаганды окружного УГИБДД.


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Сегодня в 10:58, просмотров: 406, комментариев: 0
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