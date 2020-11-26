На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» пройдет массовая проверка водителей

В пятницу, 27 ноября, на автодороге федерального значения Р-404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» будут дежурить сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Югре. Госавтоинспекторы проведут профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления перевозки детей без детских удерживающих устройств.

«Данное мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей, а также формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на загородных автодорогах и осознания неотвратимости наказания», – сообщили в отделении пропаганды окружного УГИБДД.