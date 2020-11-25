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Несовершеннолетнюю жительницу Ханты-Мансийска заставляли вступить в интимную связь под угрозой распространить личное видео с ее участием

В столице Югры мужчина требовал от девушки интим под угрозой распространения ее личного видео и данных

Несовершеннолетнюю жительницу Ханты-Мансийска заставляли вступить в интимную связь под угрозой распространить личное видео с ее участием
фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийске мужчина пытался заставить несовершеннолетнюю девушку заняться с ним сексом, угрожая распространить интимное видео с ее участием. Уголовное дело уже направлено в суд.

Следствие установило, что в мае 2020 года злоумышленник совершил иные действия сексуального характера с одной из горожанок. Через несколько дней обвиняемый сообщил, что записал произошедшее на камеру телефона и, если девушка не согласится на интим, видео и другие данные будут распространены. Отмечается, что на момент совершения преступления потерпевшей не исполнилось 18 лет.

«На стадии предварительного следствия злоумышленник заключен под стражу. Следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае, если суд согласится с выводами следствия, обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», – рассказали в пресс-службе СК Югры.


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Сегодня в 13:37, просмотров: 544, комментариев: 0
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