В Ханты-Мансийском районе спасли мужчину, провалившегося под лед

Спасатели смогли спасти от неминуемой гибели югорчанина, который провалился под лед. Инцидент произошел в Ханты-Мансийском районе на реке Березовская. Об этом сообщает пресс-служба КУ «Центроспас-Югория».

«Поисковая группа выезжала на устье реки Березовская по сообщению: требуется оказать помощь в эвакуации мужчины, который провалился под лед на снегоходе. Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили пострадавшего и, используя средства спасения на воде, вытащили мужчину 1977 года рождения из воды. В медицинской помощи пострадавший не нуждался», – прокомментировали в учреждении.

Напомним, что в связи с наступлением осенне-зимнего периода, в округе участились случаи гибели на замерзших водоемах: так, недавно мы сообщали о мужчине, который пересекал протоку на снегоходе и провалился под лед. Югорчанин утонул, так как не смог самостоятельно выбраться.