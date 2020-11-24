В столице Югры на пересечении улиц столкнулись два автомобиля

В столице Югры столкнулись два автомобиля: несколько человек пострадали. Инцидент произошел на перекрестке «Мира-Строителей» накануне, 23 ноября. Об этом информирует пресс-служба окружной ГИБДД.

«В 19:15 в городе Ханты-Мансийск произошло столкновение двух транспортных средств: «БМВ», под управлением 27-летнего водителя, и «Хендай Акцент», под управлением 24-летнего водителя. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Хендай Акцент», 30-летняя женщина, получили травмы», – рассказали представители ГИБДД Югры.

Напомним, что ранее мы писали об аварии на перекрестке в Сургуте: столкнулись ВАЗ и Лексус. Один человек получил травмы.