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​Югра отказалась от традиционного съезда лучших «волшебников» страны

Из-за пандемии коронавируса в Ханты-Мансийске отменен съезд Дедов Морозов и Снегурочек

​Югра отказалась от традиционного съезда лучших «волшебников» страны
Фото: admhmansy.ru

В этом году в Ханты-Мансийске из-за пандемии коронавируса отменили XIV Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек. А традиционный культурно-туристический проект «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири» пройдет онлайн.

«Проводить Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек в режиме онлайн мы не стали, поскольку это не совсем отражает его суть. Ведь на нем выбираются лучшие «волшебники» страны, мероприятия должны проходить с участием детей и взрослых. Поэтому, учитывая эпидемиологическую ситуацию, было принято решение съезд отменить в этом году», - рассказал ТАСС директор окружного департамента культуры Артур Латыпов.

Также он уточнил, что в онлайн-формате пройдет губернаторская елка для одаренных детей и детей с особенностями развития.

По последним данным, в Югре от коронавируса лечат 4 623 человека, 162 пациента находятся в тяжелом состоянии, 125 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.


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Сегодня в 10:13, просмотров: 410, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 11:57
Может это и хорошо, что отменили «междусобойчик» Дедов Морозов. Экономия бюджета.

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