Столица Югры определена местом проведения Чемпионата России по тяжелой атлетике

В Ханты-Мансийске пройдет всероссийский чемпионат по тяжелой атлетике. Точная дата проведения мероприятия неизвестна, однако соревнования состоятся в 2021 году и станут отборочным этапом к грядущим Олимпийским играм в Токио.

«Голосование о проведении мероприятий следующего года состоялось на заседании исполкома профильной спортивной федерации, которое прошло 18 ноября. Детали организации соревнований будут уточняться позже», – рассказали в пресс-службе Центра спортивной подготовки сборных команд Югры.