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​Югорский росгвардеец по ошибке стал героем «Пикабу»

В Росгвардии прокомментировали инцидент на АЗС Ханты-Мансийска

​Югорский росгвардеец по ошибке стал героем «Пикабу»

Сотрудник Росгвардии из Ханты-Мансийска стал героем рунета, просто заправив свой автомобиль. В социальных сетях и на сайте Pikabu.ru активно обсуждают видео, в котором утверждается, что сотрудник ведомства повел себя очень некрасиво, вклинившись в длинную очередь на АЗС, чтобы его обслужили первым.

Комментаторы не стеснялись в выражениях, резко негативно оценивая поведения гвардейца. А автор видео подчеркнула, что его спутница еще и хамила. Позже пользователь Pikabu.ru нашел героя ролика, чтобы лично выразить ему свое неуважение. Однако выяснилось, что ситуация была несколько иной: сотрудник ведомства заправлял сразу два автомобиля одним чеком, о чем, по его словам, женщина, стоявшая за его первой машиной, была предупреждена.

Впрочем, этот факт еще больше раззадорил пользователей Сети. «Предполагаю, что скорее всего мужик списывает топливо, заправляя одним чеком служебный и частный автомобиль. Другой причины заправлять на 1 чек не вижу», – сделал вывод Rt480 и снискал поддержку в обсуждении инцидента.

Корреспондент siapress.ru связался с пресс-службой управления Росгвардии по Югре для того, чтобы в этой ситуации не осталось никаких загадок. Оказалось, что в ведомстве видео уже посмотрели и даже успели провести разбирательство.

«По изученным обстоятельствам и в соответствии с имеющимися материалами установлено, что топливо сотрудником было оплачено онлайн для заправки двух автомобилей. Автору видео на месте было сообщено, что предстоит еще одна заправка. Также не нашли подтверждения факты, свидетельствующие якобы о некорректном поведении сотрудника. Вместе с тем руководство территориального органа Росгвардии готово дополнительно изучить изложенные обстоятельства и дасть оценку действиям сотрудника при предоставлении конкретных данных и фактов», – сообщили в окружном управлении.


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Сегодня в 16:41, просмотров: 357, комментариев: 0
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