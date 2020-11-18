Житель Ханты-Мансийска пожаловался на хлеб с болтом

Житель Ханты-Мансийска рассказал в социальной сети, что нашел в буханке хлеба не заявленный в составе «ингредиент». Для подтверждения своих слов югорчанин опубликовал снимки, на которых видно, что из булки торчит что-то черное.

«Купил сегодня хлеб, а там такое чудо. Да чем, нас только ни кормят», – рассказал Максим Владиславович в паблике «[ХМ] Типичный Ханты-Мансийск» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.).

Пост вызвал широкое обсуждения. Одни комментаторы разделили негодование автора. «Если почитать все посты типичного про хлеб Сибторга, то жутковато: то волосы, то тараканы, то мухи, то какашки мышиные, то железяки.. Что там творится у них на кухне, и почему это до сих пор безнаказанно?!?!», – написал Эдуард. Другие попробовали определить, что в хлебе. «Это шруп замесочной машины !!», – заявил Maks. Третьи усомнились в достоверности фотографий. «Могу ошибаться, но выглядит так, как будто вы его туда сами воткнули», – отметила Татьяна.

Представитель компании «Сибторг» в телефонной беседе с корреспондентом siapress.ru отметила, что они видели этот пост и тщательно изучили фотографии. «Мы смотрели вместе с механиками. Ну нет у нас таких деталей. И им не откуда взяться в хлебе», – заверила собеседница агентства. Она также отметила, что жалоб от потребителей не поступало: «Если возникают претензии к нашей продукции, обращайтесь напрямую на предприятие. Мы заинтересованы в качестве производимых товаров».