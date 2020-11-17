Пассажиры рейса, который сел в Ханты-Мансийске из-за задымления в кабине пилотов, готовятся к отправлению в Москву

Рейс авиакомпании «Аэрофлот», следующий из Сургута в Москву и совершивший аварийную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска утром 17 ноября, отправится в пункт назначения сегодня в 16.50.

«Сегодня в 15:40 в международный аэропорт Ханты-Мансийска прибудет резервный самолёт «Суперджет 100» компании «Аэрофлот», на котором пассажиры самолета, совершившего утром аварийную посадку в столице Югры, продолжат следовать в пункт назначения – город Москву», – сообщает пресс-служба администрации города.

Аварийная посадка Airbus A320, по предварительным данным, произошла из-за задымления в кабине пилотов. На борту находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа. Пострадавших в результате аварийной посадки нет. По факту происшествия проводится проверка.

Спасатели столицы Югры признаков горения воздушного судна не зафиксировали. Однако самолету требуется ремонт, который будут делать в Ханты-Мансийске.