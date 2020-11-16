Жительница столицы Югры рискует сесть в тюрьму на два года за повторную езду в пьяном виде

Сотрудники ГИБДД Ханты-Мансийска задержали автомобиль «Мазда» за рулем которого находилась пьяная женщина 32 лет.

«Автоледи уже не первый раз садится нетрезвой за руль. Так, в 2015 году за аналогичное правонарушение решением мирового судьи она была лишена права управления транспортным средством и приговорена к административному наказанию в виде штрафа в размере 30 000 рублей», — отмечают представители пресс-службы УМВД Югры.

Автомобиль нарушительницы был изъят и помещен на штрафстоянку.

Сейчас ей грозит 2 года тюрьмы за повторное нарушение правил дорожного движения.