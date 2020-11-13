В Югре глава поселения пойдет под суд за браконьерство

В Югре в суд передано дело главы поселения Кедровый (Ханты-Мансийский район) Ивана Воронова, которого обвиняют незаконной добычи, хранении и перевозки ценных пород рыбы.

По данным следствия, в мае 2020 года чиновник устроил рыбалку без путевки на вылов водных биологических ресурсов. «Используя самоходное плавающее транспортное средство с навесным лодочным двигателем, с помощью рыболовной сети, произвел незаконный вылов рыбы в количестве 23 особей стерляди и 3 особей сибирского осетра. В результате незаконных действий главы сельского поселения водным биологическим ресурсам Российской Федерации причинен крупный ущерб на общую сумму 220 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе Уральского СУ на транспорте.

По делу были допрошены свидетели, проведены обыски и комплекс судебных экспертиз, в том числе ихтиологическая. На имущество обвиняемого наложен арест.