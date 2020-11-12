Услугой круглосуточного пребывания ребенка в детсаду в Ханты-Мансийске воспользовались родители шести детей

В Ханты-Мансийске созданы условия для круглосуточного пребывания детей в дошкольных учреждениях. Пока этой услугой воспользовались только родители шести детей, занятые в медицинских организациях.

«По запросу работников учреждений здравоохранения круглосуточный присмотр и уход организован для шести дошкольников в тех детских садах, которые они посещают. В настоящее время в обычном режиме в детских садах работают 253 группы, которые посещают 4 696 дошкольников или 58 процентов от списочного состава детей», – рассказал глава окружного центра Максим Ряшин на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Организовать условия для круглосуточного пребывания детей в дошкольных учреждениях ранее рекомендовала губернатор Югры Наталья Комарова. В департаменте образования Сургута выразили готовность оказывать такую услугу по запросу предприятий города. Ожидалось, что некоторые организации переведут сотрудников на вахтовый метод работы.