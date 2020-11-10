16+
Логотип Сиапресс
USD  76,9515   EUR  91,4953  

Новости

Больше новостей
Считаете ли вы поступок футболиста Артема Дзюбы постыдным?
Комментировать
0
Полпредство для Владимира Якушева...
Комментировать
0
За время эпидемии covid-19 ваши расходы на лекарства...
Комментировать
0
Больше опросов

В районе югорской столицы перевернулся пикап

Под Ханты-Мансийском опрокинулся пикап: один пассажир получил травмы

В районе югорской столицы перевернулся пикап
фото: ГИБДД Югры

Под Ханты-Мансийском перевернулся «Пикап» – пострадал один пассажир. Инцидент произошел накануне, 9 ноября.

«В 8:00 на 738 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе, 51-летний водитель, управляя автомобилем «УАЗ Пикап», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир, 26-летний мужчина, получил травмы», – рассказали в пресс-службе ГИБДД Югры.

Отметим, что недавно более трагичный случай произошел в Сургутском районе – под Лянторм перевернулся самосвал и придавил водителя. Мужчина не выжил.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:21, просмотров: 65, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Он видит тайное… 6001
  2. Не дождетесь! 2575
  3. Больше тысячи человек под Сургутом остались без света 1868
  4. ​Бил ножом и топором: следователи опубликовали видео и раскрыли подробности убийства в Сургутском районе 1845
  5. ​Количество пациентов с COVID-19 в Югре перевалило за 30 тысяч 1839
  6. ​Скончался сургутский общественник Леонид Тарабанов 1770
  7. ​СМИ озвучили причины отставки министров Владимира Якушева и Дмитрия Кобылкина 1566
  8. ​Жертвой коронавируса стал знаменитый художник 1446
  9. Студенты СурГПУ будут учиться онлайн по четвергам и пятницам 1393
  10. ​Спортивная общественность Сургута не отстояла врачебно-физкультурный диспансер 1354
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 30858
  2. Югра ужесточает карантинные меры 10845
  3. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 8854
  4. ​В Нефтеюганске прошел митинг против Билла Гейтса и ВОЗ 8345
  5. ​Третий день не выходит на связь: в Сургутском районе разыскивают 15-летнюю девушку 7179
  6. Как выглядит самая дорогая однушка, продающаяся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6708
  7. Югорчанин распечатал чужие права на принтере и использовал их, пока не попался 6707
  8. ​Оперштаб Югры по борьбе с коронавирусом принимает особые меры относительно Сургута 6580
  9. В Сургуте похитили мужчину: его удерживали в гараже, избивали и требовали деньги 6557
  10. Он видит тайное… 6001
  1. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 53228
  2. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 40319
  3. ​В понедельник ХМАО накроет туман 38407
  4. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 30858
  5. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 22974
  6. Алкоголики из Нефтеюганска решили заработать деньги, бросаясь под машины // ВИДЕО 19859
  7. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19685
  8. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 15363
  9. ​Зима наступает на Сургут: снегопады уже на этой неделе, заморозки — на следующей 14432
  10. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 13332

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика