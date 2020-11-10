Под Ханты-Мансийском опрокинулся пикап: один пассажир получил травмы

Под Ханты-Мансийском перевернулся «Пикап» – пострадал один пассажир. Инцидент произошел накануне, 9 ноября.

«В 8:00 на 738 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе, 51-летний водитель, управляя автомобилем «УАЗ Пикап», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир, 26-летний мужчина, получил травмы», – рассказали в пресс-службе ГИБДД Югры.

Отметим, что недавно более трагичный случай произошел в Сургутском районе – под Лянторм перевернулся самосвал и придавил водителя. Мужчина не выжил.