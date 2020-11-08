Ноябрьский сбор сборной России по биатлону из-за пандемии COVID-19 перенесен в Ханты-Мансийск

В Ханты-Мансийске пройдет ноябрьский сбор мужской сборной России по биатлону. Решение о переносе проведения тренировок из Тюмени в столицу Югры принято из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Валерий Польховский.

«Переносим сбор мужской команды из Тюмени в Ханты-Мансийск. Прямо сейчас занимаемся вопросом, который уже практически решен. Есть просто определенный механизм действий, где нужно согласовать все с Центром спортивной подготовки и Минспортом, они пошли навстречу, чтобы перенести наш сбор. В Тюмени все прекрасно, причина одна – не стыковать две команды, мужскую и женскую вместе в связи с ситуацией с коронавирусом. Женский блок остается в Тюмени, все даты остаются прежними», – цитирует Польховского РИА Новости.

Тренер уточнил также, что в сборной были случаи заболевания COVID-19.

Сбор мужских и женских команд планировалось начать в Тюмени 8 ноября.