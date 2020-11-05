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На многодетную югорчанку завели уголовное дело за неуплату алиментов

В Югре на женщину завели сразу четыре уголовных дела за долги по алиментам

На многодетную югорчанку завели уголовное дело за неуплату алиментов
фото: pixabay.com

На многодетную жительницу Ханты-Мансийского района возбудили четыре уголовных дела за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба ФССП Югры.

«Мамочка» троих сыновей и дочери из села Кышик по решению суда лишена родительских прав. В то время как дети воспитывались отцом, гражданка накопила алиментный долг свыше 500 тысяч рублей. С момента возбуждения исполнительного было установлено, что должница нигде не работает, на учете в центре занятости в целях поиска работы не состояла, какого-либо имущества, на которое возможно наложение ареста, с целью его последующей реализации для погашения накопившейся задолженности, не имеет. В связи с тем, что от выполнения родительских обязанностей югорчанка продолжала уклоняться, в отношении нее возбуждены уголовные дела», – прокомментировали представители ведомства.

Отмечается, что ранее должница была привлечена за неуплату денежных средств на содержание детей. Ей присудили 200 часов обязательных работ, но югорчанка их не отработала.

Ранее должница была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ За совершенное правонарушение суд назначил гражданке 200 часов обязательных работ, которые горе-мать не отработала.


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Сегодня в 11:58, просмотров: 394, комментариев: 0
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