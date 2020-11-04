Главе УК «Промышленные парки Югры» вменяют еще одну статью

Директора компании УК «Промышленные парки Югры» уличили в получении взятки. Так, глава организации в 2018 и 2019 годах получил от предпринимателя более 17 миллионов рублей за помощь в продаже имущества по заниженной стоимости.

Напомним, что ранее мы сообщали об обысках в офисах компании. Директора УК «Промышленные парки Югры» подозревают еще и в превышении должностных полномочий. Вследствие этого бюджету региона был нанесен ущерб на сумму более 43 миллионов рублей.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, принимаются меры по установлению всех участников преступной схемы, а также к поиску предмета взятки, расследование продолжается», – рассказали в пресс-службе СК Югры.