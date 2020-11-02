В Тюменской области создан лучший проект в сфере национальных отношений

Подведены итоги III Всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений. На победу претендовали 255 организаций и учреждений из 55 регионов России. Лучшим признан проект «Мы» Комитета по делам национальностей Тюменской области.

«Производство видеоконтента сегодня доступно практически любому человеку и привлекает людей разных возрастов — детей, молодежь и взрослых. Национальные обряды, праздники, ремесла, народные сказки — широкое и интересное поле для творчества. Тем более что в нашем многонациональном регионе проживает более 150 народов. Считаю, что победа на всероссийском конкурсе — это заслуга всех, кто вносит вклад в сохранение этнокультурного многообразия и гармонизацию межнациональных отношений в нашем регионе», – отметил председатель комитета по делам национальностей Владислав Чернов.

В пресс-службе комитета рассказали, что конкурс национальных видеороликов получит свое продолжение уже в следующем году: «О старте второго конкурса «Мы» и приеме заявок организаторы планирует объявить в начале 2021 года. Кроме того, в планах расширить географию конкурса до межрегионального и даже международного масштабов, а также увеличить количество номинаций и призовой фонд. Итоги видеоконкурса «Мы», как и в первый раз, будут подведены 12 июня, когда вся страна отмечает государственный праздник — День России».