В период пандемии тюменские медики консультируют пациентов через мессенджеры и Zoom

В тюменской городской поликлинике №1 с согласия пациентов создана группа в Viber для больных сахарным диабетом I типа. В чате не просто размещается справочная информация, но и проходят групповые и индивидуальные консультации.

«Такая информационная поддержка и возможность быстро получить консультацию профильного специалиста очень важны для пациентов, особенно сейчас, в период пандемии коронавирусной инфекции. Это позволяет нам общими усилиями держать хроническое заболевание под контролем, не допускать развития критических состояний», – объяснила специалист городской поликлиники №1 Айнур Шабанова.

Группа была создана в октябре и уже успела доказать свою эффективность. Следующим шагом для оптимизации взаимодействия с пациентами в сложившихся эпидемиологических условиях станет проведение школ здоровья посредством Zoom. Первые пройдут 9 и 14 октября и будут посвящены Всемирному дню борьбы с диабетом.

«С появлением коронавируса телемедицинские технологии приобретают всё большую актуальность. Специализированные группы в мессенджерах можно рассматривать как один из новых инструментов телемедицины. Тем более, что ещё в мае 2016 года ВОЗ в докладе своего секретариата по использованию мобильных беспроводных технологий признал мессенджеры важным средством предоставления услуг здравоохранения и охраны здоровья населения», – подчеркнули в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.