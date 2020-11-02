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​Тюменская команда «Ingins software» победила на онлайн-хакатоне «Уральский IT-хаб»

Тюменцы представили лучший кейс на уральском онлайн-хакатоне

​Тюменская команда «Ingins software» победила на онлайн-хакатоне «Уральский IT-хаб»
Фото: admtyumen.ru

Подведены итоги онлайн-хакатона «Уральский IT-хаб», который проходил в рамках конкурса «Цифровой прорыв» с 30 октября по 1 ноября. Первое место заняла тюменская команда «Ingins software».

Кейс «Разработка программного обеспечения, позволяющего анализировать исходное размещение пешеходных переходов, велосипедных дорожек и фактическое пешеходное и велосипедное передвижения жителей города» был представлен на конкурс департаментом информатизации Тюменской области.

«Ребята придумали систему «Human Traffic», с помощью которой можно анализировать поток как пешеходов, так и велосипедистов. С помощью данных с трекеров активного населения система может определять востребованные маршруты. Также система позволяет прогнозировать трафик на определенных участках дороги, что позволит принимать решения для строительства новых вело-дорожек, пешеходных тротуаров и переходов», – рассказали в пресс-службе регионального департамента информатизации.

Всего победителями и призерами онлайн-хакатонов конкурса «Цифровой прорыв» стали 16 тюменцев.

Стоит отметить, что в регионе работа по формированию ИТ-кадров ведется в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».


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02 ноября в 15:03, просмотров: 185, комментариев: 0
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