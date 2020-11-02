16+
Логотип Сиапресс
USD  80,5749   EUR  93,7570  

Новости

Больше новостей
Вы довольны качеством коммунальных услуг?
Комментировать
0
Ваши симпатии на выборах президента США на стороне...
Комментировать
0
На выборах президента США победит...
Комментировать
0
Вы довольны качеством общепита в Сургуте?
Комментировать
0
Как часто вы меняете постельное белье?
Комментировать
2
Больше опросов

​В Тюменской области стартует новый проект «Школа фермера»

Тюменская школа фермера пройдет онлайн

​В Тюменской области стартует новый проект «Школа фермера»
Фото: vk.com/tmninvest

Новый сезон проекта «Школа фермера» впервые пройдет в формате SMART-школы сельского предпринимателя. Занятия в рамках серии семинаров «Развитие бизнеса на селе» стартуют 16 ноября. Участие в проекте бесплатное

Организаторы, Центр «Мой бизнес» регионального Инвестиционного агентства, Западно-Сибирский союз «Биопродукт» и правительства Тюменской области, отмечают, что проект направлен на формирования положительного представления о фермерстве.

«Проект направлен на раскрытие возможности создания успешных предприятий в сельской местности. Обучение пройдёт в формате online-встреч со спикерами и сопровождения учебных проектов в реальном времени. Спикерами SMART-школы сельского предпринимателя выступят яркие фермеры, со всей страны, эксперты, успешно реализующие свой агробизнес с помощью гидропоники, органического земледелия, инструментов экоменеджмента и прочего. Программа обучения включает общемировые тренды в АПК, новые технологии и прогрессивные методы ведения агробизнеса, привлечение частных партнеров с финансами, инструменты получения господдержки», – рассказали в пресс-службе Инвестиционного агентства Тюменской области.

Занятия в Школе фермера организованы в рамках Года сельского предпринимательства для реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».


нравится (0) не нравится (0)
02 ноября в 13:52, просмотров: 50, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Югорчане продолжают умирать от коронавируса 1141
  2. ​Сайма снова в мазуте?! // ВИДЕО 1070
  3. ​Подозреваемая в мошенничестве с турпутевками югорчанка обеспечила себе вторую уголовную статью 1069
  4. ​В Югре 12-летний подросток застрял в турбине самолета 997
  5. Ярмарка без тщеславия 950
  6. В Сургуте за 2020 год прибавилось 88 парковочных мест у медучреждений 946
  7. ​Концы в воду 935
  8. ​Путин разрешил россиянам платить за плохие коммунальные услуги меньше 916
  9. ​Сургутянка Юлия Рогозинская попала в «Танцы на ТНТ» 904
  10. ​День народного единства сургутяне отметят по домам 823
  1. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19416
  2. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 12751
  3. ​Очередной югорчанин наказан за пост в Сети 9547
  4. ​Задохнулись в трубе: в Югре возбуждено уловное дело после ЧП на объекте «Газпром трансгаз Югорск» 6259
  5. ​Коронавирус оптимизировал работу Сургутнефтегаза 6244
  6. ​Возле одной из школ в Югре насмерть замерз мужчина 5431
  7. В Нефтеюганске задержали двух мужчин с наркотиками 5125
  8. Из-за коронавируса в Нефтеюганске закрыли дневной стационар 4882
  9. ​Жительнице Сургута грозит срок за рассылку видео с обнаженным супругом 4836
  10. В Нефтеюганске женщина избивала своих детей и попала на федеральный канал 4271
  1. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 52191
  2. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 47469
  3. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 39289
  4. ​В понедельник ХМАО накроет туман 37503
  5. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 21035
  6. ​У жителей Югры осталось менее 30 дней, чтобы получить 35 тысяч рублей из Югорского семейного капитала 20831
  7. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19416
  8. Алкоголики из Нефтеюганска решили заработать деньги, бросаясь под машины // ВИДЕО 17631
  9. ​«Не вижу другой возможности»: тренер спортшколы Нефтеюганске вышел на центральную площадь и объявил голодовку 17286
  10. ​Озолотил! Житель Нижневартовска перевел мошенникам 5,4 млн рублей 13931

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика