Тюменская школа фермера пройдет онлайн

Новый сезон проекта «Школа фермера» впервые пройдет в формате SMART-школы сельского предпринимателя. Занятия в рамках серии семинаров «Развитие бизнеса на селе» стартуют 16 ноября. Участие в проекте бесплатное

Организаторы, Центр «Мой бизнес» регионального Инвестиционного агентства, Западно-Сибирский союз «Биопродукт» и правительства Тюменской области, отмечают, что проект направлен на формирования положительного представления о фермерстве.

«Проект направлен на раскрытие возможности создания успешных предприятий в сельской местности. Обучение пройдёт в формате online-встреч со спикерами и сопровождения учебных проектов в реальном времени. Спикерами SMART-школы сельского предпринимателя выступят яркие фермеры, со всей страны, эксперты, успешно реализующие свой агробизнес с помощью гидропоники, органического земледелия, инструментов экоменеджмента и прочего. Программа обучения включает общемировые тренды в АПК, новые технологии и прогрессивные методы ведения агробизнеса, привлечение частных партнеров с финансами, инструменты получения господдержки», – рассказали в пресс-службе Инвестиционного агентства Тюменской области.

Занятия в Школе фермера организованы в рамках Года сельского предпринимательства для реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».