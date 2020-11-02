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​В Тюменской области по нацпроекту отремонтировали дороги к дачным участкам

В Тюмени отремонтированы дороги к дачам

​В Тюменской области по нацпроекту отремонтировали дороги к дачным участкам
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали улицу Варшавскую – дорогу, которая ведет к СНТ «Суходольное» и «Лесная поляна». Здесь расположены свыше двух тысяч дачных участков.

«Работы проходили в рамках реализации национального проекта . На протяжении всей улицы, а это три километра дороги, было обновлено асфальтобетонное покрытие, отремонтированы тротуары, разворотная площадка и стоянка для автобусов, выполнены работы по подъезду к домам, а также обновлена разметка и дорожные знаки», – рассказали в пресс-службе главного управления строительства Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что с момента реализации нацпроекта в регионе поэтапно приводятся в порядок подъездные пути к садоводческим обществам.

«Также в Тюменской области в рамках соглашения, подписанного правительством региона и Союзом садоводов России, в проезжем состоянии круглый год поддерживаются дороги к садоводческим обществам. Зимой чистится снег и наледь, дороги грейдируются, так как многие дачники постоянно проживают в садоводческих обществах, пользуются общественным транспортом. Мы стараемся задействовать все проекты для улучшения транспортной и дорожной инфраструктуры садоводческих и дачных объединений тюменцев. Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отлично помогает нам в этой работе», – добавил председатель регионального отделения Союза садоводов России и члена Общественной палаты Тюменской области Алексей Кучеров.


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Сегодня в 17:09, просмотров: 210, комментариев: 0
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