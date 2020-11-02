На выставочной площадке «Тюменской ярмарки» работает экспозиция тюменских ремесленников

На выставочной площадке «Тюменской ярмарки» проходит выставка ремесленных изделий детского и взрослого конкурсов Тюменского областного фестиваля народных художественных промыслов и ремёсел «Сибирь мастеровая». Оценить творчество мастеров можно 2 ноября с 15:00 до 19:00 и 3 ноября с 11:00 до 19:00.

Во время фестиваля было создано более 100 детских и взрослых работ. На суд жюри представлены плетеные и гончарные изделия, вышивка золотом, работы из кости, кожи, дерева, ткали махровые ковры, вышивали жемчугом, создавали изделия из керамики. 2 ноября жюри, состоящее из экспертов и мастеров отрасли, оценит представленные работы и определит авторов лучших. Награждение победителей конкурсов и церемония закрытия фестиваля состоится 4 ноября в 11:00.

«Фестиваль «Сибирь мастеровая» призван поддержать творческие инициативы, способствующие самовыражению и самореализации мастеров народных художественных промыслов и ремёсел, сохранить ремесленные традиции и передать знания подрастающему поколению, расширить возможности туристического потенциала и привлекательности региона через создание сувенирной продукции», – напомнили в пресс-службе департамента культуры Тюменской области.

Организатор фестиваля – Автономная некоммерческая организация Тюменской области «Дом народных художественных промыслов и ремёсел». фестиваль проходит при поддержке департамента культуры Тюменской области (проект «Творческие люди» в рамках реализации национального проекта «Культура»). Партнёры фестиваля – ГАУК ТО «ДНК «Строитель», ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области», ООО «Тюменский ЦУМ», ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО».