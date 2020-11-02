16+
Логотип Сиапресс
USD  80,5749   EUR  93,7570  

Новости

Больше новостей
Вы довольны качеством коммунальных услуг?
Комментировать
0
Ваши симпатии на выборах президента США на стороне...
Комментировать
0
На выборах президента США победит...
Комментировать
0
Вы довольны качеством общепита в Сургуте?
Комментировать
0
Как часто вы меняете постельное белье?
Комментировать
2
Больше опросов

​В Тюмени проходит выставка ремесленных работ участников фестиваля «Сибирь мастеровая»

На выставочной площадке «Тюменской ярмарки» работает экспозиция тюменских ремесленников

​В Тюмени проходит выставка ремесленных работ участников фестиваля «Сибирь мастеровая»
Фото: admtyumen.ru

На выставочной площадке «Тюменской ярмарки» проходит выставка ремесленных изделий детского и взрослого конкурсов Тюменского областного фестиваля народных художественных промыслов и ремёсел «Сибирь мастеровая». Оценить творчество мастеров можно 2 ноября с 15:00 до 19:00 и 3 ноября с 11:00 до 19:00.

Во время фестиваля было создано более 100 детских и взрослых работ. На суд жюри представлены плетеные и гончарные изделия, вышивка золотом, работы из кости, кожи, дерева, ткали махровые ковры, вышивали жемчугом, создавали изделия из керамики. 2 ноября жюри, состоящее из экспертов и мастеров отрасли, оценит представленные работы и определит авторов лучших. Награждение победителей конкурсов и церемония закрытия фестиваля состоится 4 ноября в 11:00.

«Фестиваль «Сибирь мастеровая» призван поддержать творческие инициативы, способствующие самовыражению и самореализации мастеров народных художественных промыслов и ремёсел, сохранить ремесленные традиции и передать знания подрастающему поколению, расширить возможности туристического потенциала и привлекательности региона через создание сувенирной продукции», – напомнили в пресс-службе департамента культуры Тюменской области.

Организатор фестиваля – Автономная некоммерческая организация Тюменской области «Дом народных художественных промыслов и ремёсел». фестиваль проходит при поддержке департамента культуры Тюменской области (проект «Творческие люди» в рамках реализации национального проекта «Культура»). Партнёры фестиваля – ГАУК ТО «ДНК «Строитель», ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области», ООО «Тюменский ЦУМ», ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:01, просмотров: 397, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре болельщиков допустят к соревнованиям, если у них есть прививка от гриппа 1225
  2. Югорчане продолжают умирать от коронавируса 934
  3. ​Сайма снова в мазуте?! // ВИДЕО 908
  4. ​Подозреваемая в мошенничестве с турпутевками югорчанка обеспечила себе вторую уголовную статью 847
  5. ​В Югре 12-летний подросток застрял в турбине самолета 811
  6. ​Путин разрешил россиянам платить за плохие коммунальные услуги меньше 807
  7. Ярмарка без тщеславия 793
  8. В Сургуте за 2020 год прибавилось 88 парковочных мест у медучреждений 772
  9. ​Концы в воду 743
  10. ​Сургутянка Юлия Рогозинская попала в «Танцы на ТНТ» 705
  1. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19407
  2. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 12691
  3. ​Очередной югорчанин наказан за пост в Сети 9487
  4. ​Коронавирус оптимизировал работу Сургутнефтегаза 6189
  5. ​Задохнулись в трубе: в Югре возбуждено уловное дело после ЧП на объекте «Газпром трансгаз Югорск» 6185
  6. ​Возле одной из школ в Югре насмерть замерз мужчина 5366
  7. ​Жительнице Сургута грозит срок за рассылку видео с обнаженным супругом 4800
  8. Из-за коронавируса в Нефтеюганске закрыли дневной стационар 4762
  9. В Нефтеюганске задержали двух мужчин с наркотиками 4660
  10. Антон Малаховский: «Юные спортсмены должны будут проходить регулярные медосмотры за 7-11 тысяч рублей. Какие родители в состоянии это оплачивать? Десятки тысяч наших с вами детей окажутся на улице, а тренеры — без работы» 4180
  1. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 52148
  2. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 47433
  3. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 39261
  4. ​В понедельник ХМАО накроет туман 37498
  5. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 20975
  6. ​У жителей Югры осталось менее 30 дней, чтобы получить 35 тысяч рублей из Югорского семейного капитала 20824
  7. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19407
  8. Алкоголики из Нефтеюганска решили заработать деньги, бросаясь под машины // ВИДЕО 17582
  9. ​«Не вижу другой возможности»: тренер спортшколы Нефтеюганске вышел на центральную площадь и объявил голодовку 17237
  10. ​Озолотил! Житель Нижневартовска перевел мошенникам 5,4 млн рублей 13927

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика