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В Сургуте за 2020 год прибавилось 88 парковочных мест у медучреждений

Глава Сургута Вадим Шувалов в прямом эфире губернатора Югры рассказал о создании парковок возле больниц и поликлиник

В Сургуте за 2020 год прибавилось 88 парковочных мест у медучреждений
Фото: siapress.ru

В 2020 году в Сургуте расширили парковки у медучреждений. 88 машиномест прибавилось в районе больничных комплексов на улицах Губкина и Энергетиков. За прошлый год у Окружного кардиодиспансера и поликлиники №5 дополнительно создали парковки – это еще 85 мест. Сейчас готовится проект на создание еще 56 парковочных мест. За их счет в 2021 расширят стоянку у стоматологий № 1 и № 2, а также городской поликлиники № 4. У последнего объекта в 2022 году планируют создать еще порядка 30 мест.

Нехватку парковочных мест у медучреждений обсудили во время губернаторского прямого эфира, посвященного теме зимней безопасности. Сургутяне еще в 2019 году жаловались Наталье Комаровой на нехватку парковочных мест у первой поликлиники. Тогда губернатор поручила главам муниципальных образований обеспечить удобство использования населением автомобильных парковок. Одним из самых проблемных в этом плане стал Сургут.

В обращении жителей речь идет о ГП №1. В эфире губернатора подчеркнули, что сейчас этот вопрос как никогда актуален – посетителей в поликлиниках каждый день большое количество, медики работают в усиленном режиме.

Отчитался по этой теме мэр Сургута Вадим Шувалов: «В нашей транспортной программе развития системы Сургута на период до 30-го года запланировано создание парковочных мест. Что касается именно первой поликлиники, раз конкретно задают вопрос, в прошлом году мы уже запустили возле детского корпуса поликлиники стоянку на 67 мест. А сейчас в рамках капитального ремонта взрослого корпуса будет расширена парковка. Количество мест увеличится с 50 до 107 в 2020».

Губернатор, в свою очередь, отметила, что у действующих медучреждений организовать парковочные площадки сложнее, однако в муниципалитетах находят такие возможности. «Все, что касается новых учреждений здравоохранения, которые в том числе и в Сургуте создаются, эти задачи изначально заложены в соответствии с проектно-сметной документацией», – пояснила Наталья Комарова.


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Сегодня в 11:55, просмотров: 582, комментариев: 0
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