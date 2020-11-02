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​Путин разрешил россиянам платить за плохие коммунальные услуги меньше

Некачественные ЖКУ россиянам можно будет оплачивать в меньшем объеме

​Путин разрешил россиянам платить за плохие коммунальные услуги меньше
Фото: pixabay.com

Платить за некачественные коммунальные услуги меньше — такова идея закона, который подписан президентом России Владимиром Путиным: он вступает в силу в ноябре этого года.

Как ранее передавало ТАСС, согласно новому закону, устанавливать низкое качество сервиса или перерывы в его предоставлении будут управляющие организации, товарищества собственников жилья или жилищные кооперативы. При этом, к слову, ранее в законодательстве прописывался штраф, который в случае некачественного обслуживания полагалось выплачивать потребителю — в новом законе о нем ничего не говорится.


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Сегодня в 09:08, просмотров: 352, комментариев: 2
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 09:50
Кажись царь в бункере совсем куку
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 10:15
Это не совсем ку-ку, это очередное ку-ку.

Платить за некачественные коммунальные услуги меньше, чтобы они стали еще некачественнее.

Вообще-то если жильцов не устраивает качество коммунальных услуг предоставляемых управляющей компанией, то жильцы меняют управляющею компанию или управляющая компания меняет подрядчика, предоставляющего некачественный сервис. Или такие права уже отменили?

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