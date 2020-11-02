Некачественные ЖКУ россиянам можно будет оплачивать в меньшем объеме

Платить за некачественные коммунальные услуги меньше — такова идея закона, который подписан президентом России Владимиром Путиным: он вступает в силу в ноябре этого года.
Как ранее передавало ТАСС, согласно новому закону, устанавливать низкое качество сервиса или перерывы в его предоставлении будут управляющие организации, товарищества собственников жилья или жилищные кооперативы. При этом, к слову, ранее в законодательстве прописывался штраф, который в случае некачественного обслуживания полагалось выплачивать потребителю — в новом законе о нем ничего не говорится.
Платить за некачественные коммунальные услуги меньше, чтобы они стали еще некачественнее.
Вообще-то если жильцов не устраивает качество коммунальных услуг предоставляемых управляющей компанией, то жильцы меняют управляющею компанию или управляющая компания меняет подрядчика, предоставляющего некачественный сервис. Или такие права уже отменили?