Некачественные ЖКУ россиянам можно будет оплачивать в меньшем объеме

Платить за некачественные коммунальные услуги меньше — такова идея закона, который подписан президентом России Владимиром Путиным: он вступает в силу в ноябре этого года.

Как ранее передавало ТАСС, согласно новому закону, устанавливать низкое качество сервиса или перерывы в его предоставлении будут управляющие организации, товарищества собственников жилья или жилищные кооперативы. При этом, к слову, ранее в законодательстве прописывался штраф, который в случае некачественного обслуживания полагалось выплачивать потребителю — в новом законе о нем ничего не говорится.