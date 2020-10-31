В Тюмени диагностика COVID-19 станет доступнее

В середине ноября в поликлиниках Тюмени должны вступить в строй три новых компьютерных томографа. Об этом сообщила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова.

Решение об установке оборудования в медицинских учреждениях областной столицы принято, потому что именно Тюмень лидирует в регионе по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

«Ввод в эксплуатацию новых компьютерных томографов повысит эффективность и доступность диагностики COVID-19», – отметили в региональном оперштабе.

Для лечения COVID-пациентов в Тюменской области развернуто более трех тысяч коек в 16 моногоспиталях. Все больные получают лечение на основании клинических рекомендаций Минздрава России в полном объеме.