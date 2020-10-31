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​В начале ноября в Тюменской области начнут выдавать бесплатные лекарства пациентам с ОРВИ

Жителям Тюменской области с ОРВИ начнут выдавать бесплатные лекарства

​В начале ноября в Тюменской области начнут выдавать бесплатные лекарства пациентам с ОРВИ
Фото: pixabay.com

В начале ноября в Тюменской области медики начнут выдавать бесплатные лекарства пациентам с ОРВИ при осмотре на дому. Перечни лекарств сформированы по поручению губернатора Александра Моора, сообщает оперштаб региона.

«Средняя стоимость набора – 1600 рублей. Для этих целей мы резервируем полмиллиарда рублей», – отметил губернатор.

В оперштабе уточнили, что бесплатные лекарства получат те, кто страдает хроническими заболеваниями, и люди старше 65 лет: «В зависимости от показаний, состояния пациента будет выдаваться один из шести комплектов лекарств. В них входят противовирусные и противовоспалительные препараты, противомикробное средство для полоскания горла, витамины, по показаниям – антибиотики».

Стоит отметить также, что в регионе возобновлена доставка бесплатных лекарств льготникам.


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31 октября в 16:12, просмотров: 48, комментариев: 0
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