Жителям Тюменской области с ОРВИ начнут выдавать бесплатные лекарства

В начале ноября в Тюменской области медики начнут выдавать бесплатные лекарства пациентам с ОРВИ при осмотре на дому. Перечни лекарств сформированы по поручению губернатора Александра Моора, сообщает оперштаб региона.

«Средняя стоимость набора – 1600 рублей. Для этих целей мы резервируем полмиллиарда рублей», – отметил губернатор.

В оперштабе уточнили, что бесплатные лекарства получат те, кто страдает хроническими заболеваниями, и люди старше 65 лет: «В зависимости от показаний, состояния пациента будет выдаваться один из шести комплектов лекарств. В них входят противовирусные и противовоспалительные препараты, противомикробное средство для полоскания горла, витамины, по показаниям – антибиотики».

Стоит отметить также, что в регионе возобновлена доставка бесплатных лекарств льготникам.