Тюменские школьники поборолись за Кубок губернатора

В Тюменской области подвели итоги чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области, который состоялся в рамках XIII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «ИНФОТЕХ-2020». Победителей выбирали по двум направлениях в семи номинациях.

В направлении «Программирование» победили:

в номинации «Популярное образование, развлечения и мультимедиа» – Илья Черных с проектом «Учебные стенды для изучения Arduino»;

в номинации «Искусственный интеллект» — Евсей Антонович с проектом «Детектор внимания при езде на автомобиле»;

в номинации «Системы и приложения для бизнеса» – команда в составе Степана Ларионова, Данилы Оселедченко и Лики Гуреу заняла с проектом «Умный колледж»;

в дополнительной номинации «Моя ИТ-идея» – Александр Кувалдин с проектом «Кластер на основе одноплатного компьютера: система параллельных вычислений».

В направлении «Робототехника» победу одержали:

в номинации «Прикладная робототехника» – Александра Руснак с проектом «Умная система пожаротушения лесного массива»;

в номинации «Хелснет» – Маргарита Кадочникова и её робот-логопед;

в номинации «Интернет вещей» – Никита Абакумов с устройством безопасности в помещении «Анакс-10».

В этом году чемпионат проходил в онлайн-формате. Ребята защищали проекты перед экспертной комиссией в онлайн-формате.

Также в рамках «ИНФОТЕХ-2020» состоялись конкурс инновационных идей в сфере информационно-коммуникационных технологий «Моя ИТ-идея», соревнования по информационной безопасности UralSchoolCTF, конкурс «ИТ-Актив» и конкурс поздравлений «За горизонты!».

«Итоги конкурсов показали, что у участников возрос интерес к применению и использованию цифровых технологий. В условиях вынужденных ограничений, когда практически вся деятельность ведется в дистанционном формате, граждане повышают свой уровень ИТ-знаний, приобретают новые компетенции», – подчеркнули в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области.

Стоит отметить, что мероприятия по формированию в регионе ИТ-кадров ведутся в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».