Тюменские ИТ-компании сориентируют по мерам поддержки ИТ-навигатор

Эксперты департамента информатизации Тюменской области и регионального Центра информационных технологий Тюменской области разработали ИТ-навигатор. Это сервис, который содержит актуальную и детальную информацию о федеральных и региональных мерах поддержки, ориентированных на ИТ-компании и организации, внедряющие в свою деятельность цифровые технологии.

«Сервис позволяет подбирать меры поддержки для компаний индивидуально, а именно, на основании результатов ответа на вопросы, являющиеся критериями соответствия условиям получения мер поддержки. Например, наличие государственной аккредитации Минцифры, размер среднесписочной численности работников, используемая система налогообложения, вид деятельности по ОКВЭД и так далее. С использованием ИТ-навигатора можно будет отследить все изменения и нововведения, связанные с господдержкой ИТ-сферы, посредством оформления подписки. Следует отметить, что сервис находится в активной фазе развития, работы над улучшением функциональности и дизайна продолжаются», – рассказали в пресс-службе департамента информатизации.

Для удобства меры поддержки представлены в ИТ-навигаторе по основным направлениям. Через форму обратной связи можно оставить комментарии к действующим мерам поддержки, либо предложить новую меру. «Данные механизмы обратной связи станут важным инструментом принятия решений в вопросах совершенствования системы господдержки ИТ-сферы в регионе», – добавили в департаменте.

Стоит отметить, что необходимость в ИТ-навигаторе возникла, потому что в Тюменской области реализуется комплекс разнообразных мер, направленных на создание благоприятных условий для деятельности ИТ-компаний в регионе.