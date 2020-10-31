В Тюмени подвели итоги I областного фестиваля детского декоративно-прикладного творчества «Фантазия». Событие было посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году оно проходило в онлайн-формате и вызвало живой интерес – на фестиваль дети представили более 600 работ.

«Победителей определяли по десяти номинациям в трех возрастных категориях, – рассказали в пресс-службе департамента культуры Тюменской области. – На рассмотрение членам жюри было представлено более 600 работ юных тюменцев и жителей Тюменской области в возрасте от 7 до 17 лет. «Фантазия детей безгранична!» — отметили члены жюри. По их словам, многие работы впечатлили своим мастерством. Оргкомитет выражает благодарность участникам фестиваля и их руководителям, а также поздравляет победителей!».

Фестиваль стал частью реализации регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Организаторами выступили департамент культуры Тюменской области и государственное автономное учреждение культуры Тюменской области «Дворец национальных культур «Строитель».