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​В Тюменской области повышают качество реабилитационной работы с детьми

В тюменский реабилитационный центр закуплено оборудование для работы с детьми с сенсорными нарушениями

​В Тюменской области повышают качество реабилитационной работы с детьми
Фото: admtyumen.ru

В 2020 году в тюменский реабилитационный центр «Пышма» закуплены новые дидактические пособия. Среди них комплект материалов для развития психомоторики «Игры с тенями» и «Тактильное домино». Они способствуют развитию и коррекции восприятия детей дошкольного и младшего школьного возраста.

«В тюменском реабилитационном центре «Пышма» используют много оздоровительных технологий. Сенсорная комната в центре «Пышма» оснащена современным оборудованием и активно используется для профилактики психофизических и эмоциональных нагрузок, создания положительного эмоционального состояния у детей с нарушениями зрения, слуха, речи. Наполнение сенсорной комнаты новым оборудованием и дидактическими пособиями повышает эффективность работы с детьми, имеющими сенсорные нарушения», – рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Новое оборудование разнообразно. Так, «Сенсорный ящик» помогает ребятам совершенствовать навыки, координации движений при исключении зрительного контроля, развивает внимание и совершенствует мыслительные процессы. Комплект «Сенсорные пластины» развивают мышление через тактильное восприятие, улучшает память, произвольное внимание, межполушарное взаимодействие. Панель «Планетарный механизм» предназначена для развития мелкой моторики, воображения, ловкости, изучения цветов, а коррегирующая «Сенсорная дорожка из тканей разных шероховатостей» – это великолепная возможность для развития тактильных ощущений ножками.


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31 октября в 13:30, просмотров: 182, комментариев: 0
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