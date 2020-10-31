Жители Нижней Тавды смогут проходит офтальмологические обследования в городской поликлинике

В кабинете офтальмолога поликлиники тюменской областной больницы № 15 в Нижней Тавде установлена новая щелевая лампа, соответствующая самым современным требованиям и позволяющая эффективно диагностировать заболевания глаз. Оборудование закуплено в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

«Для визуализации исследуемой области требуется оптика как можно более высокого качества, только тогда доктор сможет увидеть истинную картину всех анатомических структур глаза и результат обследования получится максимально точным. Новый прибор как раз отвечает этому условию», – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Весной этого года в рамках национального проекта кабинет офтальмолога в нижнетавдинской поликлинике оснастили тонометром для измерения внутриглазного давления и авторефрактометром.