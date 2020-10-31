Глава СКР обратил внимание на убийство сургутянки

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование убийства жительницы Сургута в Тайланде.

"В связи с обращением жительницы Ханты-Мансийского АО в социальной сети, Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти родственницы заявительницы в апреле 2020 года в Королевстве Тайланд", — сообщается в группе СКР в соцсети.

Напомним, власти Тайланда считают, что женщина покончила с собой — это их официальная версия. Однако родственники погибшей уверены, что югорчанку убили.