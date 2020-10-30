Участники ИНФОТЕХ Skills выбрали призы за заработанные баллы

На детской площадке «ИНФОТЕХ Skills» за два дня состоялось 31 мероприятие. Дети принимали участие в мастер-классах, вебинарах, лекциях и викторинах.

«Ребята узнали, как нужно выбирать профессию, погрузились в мир разработки игр и 3D-моделирования, энергоэффективной архитектуры и робототехники. Всего на сайте ИНФОТЕХ Skills зарегистрировалось 482 школьника. В каждом мероприятии принимали участие от 6 до 25 человек. Максимальное количество баллов, набранных одним участником в игровой валюте составило 75 skillcoin-ов. В среднем же каждый набрал порядка 25. За игровую валюту ребята приобрели подарки на странице сайта ИНФОТЕХ Skills», – рассказали в пресс-службе департаменте информатизации Тюменской области.

ИНФОТЕХ Skills состоялся в рамках Тюменского цифрового форума и выставки «ИНФОТЕХ-2020». Идейным вдохновителем детской онлайн-площадки и главным организатором стал региональный департамент информатизации.