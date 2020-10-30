Кафе и рестораны Тюменской области смогут работать по ночам

Правительство Тюменской области не стало вводить ограничения на работу заведений общественного питания в ночное время. В регионе предпринимаются все необходимые меры для контроля за соблюдением предпринимателями установленных санитарных правил.

«Проводятся регулярные проверки предприятий и организаций. Только в октябре проведено более 150 таких рейдов. Что касается деятельности ночных клубов и дискотек, то она приостановлена ранее. Продолжают также действовать ограничения на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и при выездном обслуживании», – уточнили в региональном оперштабе.

Стоит отметить также, что в Постановление правительства Тюменской области № 120-п «О введении режима повышенной готовности» внесено уточнение, касающееся масочного режима: «Роспотребнадзор РФ обязал всех граждан, находящихся на территории России, соблюдать масочный режим в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. В связи с этим, граждане, находящиеся на территории Тюменской области, обязаны «обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах, определенных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом».

Масочный режим в регионе действует с 14 мая. Также продолжает действовать режим повышенной готовности.