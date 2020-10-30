Подведены итоги XIII Тюменского цифрового форума и выставки

Тюменский цифровой форум и выставка «ИНФОТЕХ-2020», прошедший в этом году в новом формате, привлек за два дня почти три тысячи уникальных пользователей. Суммарное количество просмотров онлайн-трансляций и выставки превысило десять тысяч.

Директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич подчеркнула, что было сделано все возможное, чтобы вывести деловую программу и выставку в онлайн-формат.

«Конечно, это непривычно для всех: и для нас, организаторов, и для наших партнеров и конечно же участников, ведь живому общению трудно найти замену. Однако, профессиональные споры и дискуссии тоже имели место благодаря возможностям видео-конференц-связи, и, кроме того, в этом году каждый желающий смог посмотреть мероприятия и даже выставку онлайн, не выходя из дома. Ни один зал технопарка не может вместить то количество участников, которое предоставляет нам интернет-пространство. Конечно, в сложившихся условиях сам факт проведения мероприятия был риском, но тот активный отклик, который мы получали от участников на протяжении всей подготовки к форуму и во время его проведения, говорит о значимости и потребности в нашей площадке. Деловая жизнь не должна останавливаться, и это особенно важно для ИТ-сферы, которая столкнулась с новыми вызовами и получила импульс к развитию в этом году», – отметила руководитель департамента.

Форум был насыщен деловыми мероприятиями. Состоялись дискуссионные площадки «Цифровой регион», «Бизнес в условиях онлайн», «Импортозамещение: российские ИТ-решения новых задач», «Тренды цифровизации сквозных технологий на практике», «Экспорт ИТ-услуг». На детской площадке «ИНФОТЕХ Skills» прошло 31 мероприятие. На выставке были представлены интересные ИТ-решения.