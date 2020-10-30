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​Перезагрузка КСК «Солнечный»

В культурно-спортивном комплексе «Солнечный», на площади порядка 1600 кв. метров, заканчивается ремонт

​Перезагрузка КСК «Солнечный»

В культурно-спортивном комплексе «Солнечный», на площади порядка 1600 кв. метров, заканчивается ремонт. В него вложено почти 8,5 миллионов рублей из казны района. 30 октября наступает срок окончания контракта. Работы должны подходить к завершению – и председатель Думы района Анатолий Сименяк запланировал осмотр КСК, чтобы проверить как подрядчик справился со своей задачей.

Депутаты всегда стараются поддерживать сферы культуры и спорта в районе. Это также выражается и во внимании к состоянию зданий, которым не один десяток лет. Культурно-спортивный комплекс «Солнечный» родом из 90-х годов, ему около 30 лет. И, конечно, в нём есть что ремонтировать. Сейчас обновили и утеплили полы, постелили новый линолеум, привели в порядок стены и потолки, заменили сантехнику, утеплили швы. Сделана отмостка по периметру здания, подготовлена к зиме кровля – порядка 1000 кв. м, сайдингом облагорожены внешние стены.

Анатолий Сименяк вместе с и.о. главы поселения Еленой Максимовой, и.о. руководителя КСК Светланой Рабий и представителем подрядчика прошли, что называется, «по следам ремонта». Внутреннее обновление первого этажа заканчивается, и, по словам исполнителя, осталось уложить линолеум и выполнить мелкие работы. Кстати, замечания по ходу работ ремонтники принимают беспрекословно.

Светлана Рабий довольна преобразованиями здания. Её приподнятое настроение Анатолий Сименяк разделяет. В прошлом году он был здесь с контролем ремонта зала единоборств. Тогда коридоры, душевые и ряд кабинетов выглядели крайне непрезентабельно. Недопустимо заниматься в таких условиях, а ведь в КСК приходят 250 человек! Сейчас – другое дело. Председатель Думы района планирует приехать сюда ещё, после того, как работа комплекса войдёт в привычное русло.


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Сегодня в 15:25, просмотров: 75, комментариев: 0
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