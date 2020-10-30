27 октября председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк побывал с рабочей поездкой в Солнечном. В поселении есть ряд социально важных объектов, которые находятся под пристальным вниманием депутатов. Среди них: КСК «Солнечный», благоустройство территории двух многоквартирных домов и «Солнечный парк».

В культурно-спортивном комплексе заканчивается большой ремонт на сумму почти 8,5 миллионов рублей, предусмотренных из бюджетных средств. Срок окончания 30 октября. Время подходит к завершению работ, – время проверить как подрядчик справляется с задачей.

Второй объект – придомовая территория домов № 31 по улице Космонавтов и № 11/1 по улице Спортивной. На обновление дворов в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году было выделено 18,3 миллионов рублей. Анатолий Сименяк и и.о. главы поселения Елена Максимова на месте обсудили, какие ещё планы по благоустройству есть руководства посёлка.

И третий пункт работы, завершающий визит председателя районной Думы в поселение, – «Солнечный парк». Это большой проект стоимостью почти 55 миллионов рублей. Вокруг крытого хоккейного корта строится детская площадка, скейтпарк. Депутаты уверены: в будущем территория парка станет любимым местом для детей и молодёжи.

Все подробности рабочей поездки – в соцсетях на страницах председателя Думы района Анатолия Сименяка.