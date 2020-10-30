​Депутаты района помогут решить проблему организации и использования городских лесов Лянтора

На выездных слушаниях в Лянтор, которые состоялись в середине октября, депутаты внесли ясность по актуальному вопросу о содержании городских лесов самого крупного муниципалитета района.

Суть проблемы: прокуратора Сургутского района обязала администрацию Лянтора выполнить необходимые работы по лесоустройству. Затраты на устранение представления надзорного ведомства исчисляются в сумме 7,8 млн рублей. В городском бюджете денежных средств на эти цели не хватает. Глава Лянтора Сергей Махиня обратился за помощью к депутатам, которые внесли проработку вопроса в повестку выездных слушаний.

Решение: обсудив проблему с представителями администрации района и Лянтора, председатель Думы района Анатолий Сименяк предложил лянторским властям выход из создавшейся ситуации – разработать дорожную карту по проведению лесоустройства на землях города, определить сроки, ответственных и просчитать необходимую сумму. После этого, на первой корректировке бюджета района, народные избранники будут решать вопрос о поэтапном выделении муниципалитету финансов для выполнения работ.

Лянторцы сработали оперативно – на сегодня необходимый план мероприятий готов и уже изучен в районной Думе. Он рассчитан на 3 года. – В 2021 году на начало работ потребуется 1 миллион рублей: после заключения контракта земельные участки поставят на кадастровый учёт. Следующее финансирование, согласно дорожной карте, предполагается в 2023 году, – сообщил председатель районного парламента Анатолий Сименяк.