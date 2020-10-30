Журнала, подобного Charlie Hebdo, в России быть не может, заявили в Кремле

Представить журнал, подобный французскому Charlie Hebdo, в России невозможно. Об этом накануне заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков — его слова приводит ТАСС.

Дело, во-первых, в том, что Россия отчасти мусульманская страна, в ней живут 20 миллионов мусульман, говорит он. Во-вторых, «существование такого издания у нас абсолютно невозможно, в том числе и с учетом действующего законодательства», — напомнил Песков.

Комментировать допустимость религиозных карикатур пресс-секретарь российского лидера не стал: по его словам, «это настолько сложная субстанция, что участвовать в ее обсуждении с какой-то официальной позиции невозможно».

«Безусловно, оскорблять чувства верующих недопустимо, и одновременно недопустимо убивать людей. И то, и другое недопустимо абсолютно», — резюмировал пресс-секретарь главы государства.

Отметим, что карикатуры Charlie Hebdo на мусульманского пророка Мухаммеда стали причиной нескольких трагедий. В январе 2015 года в редакцию ворвались террористы, убившие десять журналистов и двух полицейских. В сентябре 2020 года редакция вновь опубликовала те же карикатуры — месяцем позже один из мусульман, 18-летний чеченец, живущий во Франции, обезглавил учителя истории, который на уроках по свободе слова демонстрировал скандальные изображения.

Комментируя происшествие, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о кризисе ислама, чем вызвал множество новых скандалов, которые снова обернулись кровопролитием: так, накануне в Ницце на прихожан собора Нотр-Дам напал мужчина с ножом, убил трех человек, одного из них обезглавил. Макрон заявил о террористической атаке на страну.