Фестиваль детского творчества «Будущее для всех» принимает заявки

Областной фестиваль детского творчества «Будущее для всех» впервые пройдет в онлайн-формате. В этом году он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Прием заявок продлится до 30 октября.

«Фестиваль – это большая социокультурная программа, которая включает в себя проведение районных и городских отборочных этапов участников, проведение независимых конкурсов изобразительного и декоративно-прикладного творчества, а также исполнительского мастерства, литературного творчества. Также в программе фестиваля запланировано награждение лауреатов и призеров, выставка творческих работ и, конечно, традиционные мастер-классы по видам искусства от профессиональных мастеров и педагогов. Областной фестиваль для участников с особенностями здоровья является отрывной точкой, возможностью для дальнейшего развития и участия в конкурсах и фестивалях всероссийского и международного уровня», – рассказали в пресс-службе департамента культуры Тюменской области.

Организуют мероприятие Тюменская региональная организация Всероссийского общества инвалидов при поддержке департамента культуры, департамента социального развития и департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Заявки на участие принимаются по адресу: 625013, г. Тюмень, ул.50 лет Октября, 84, корпус 2, ТООО ВОИ, e-mail: voi72@bk.ru. С условиями участия и приема работ на конкурсы можно ознакомиться на сайте.